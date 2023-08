Vítor Madeira assume comando do Praia Milfontes

Com a pré-época em andamento desde o último sábado, o Praia Milfontes vai ser treinado em 2023/24 por Vítor Madeira, campeão nacional de juniores pelo Benfica em 1999/00, equipa orientada por Fernando Chalana.Filho de antigo avançado com o mesmo nome, que se destacou no V. Setúbal, além de Marítimo e Estoril, o antigo médio, de 42 anos, orientou os sub-17 do Vasco da Gama de Sines a temporada passada.O Praia, que vai participar na 1.ª Divisão da 1.ª Divisão Distrital da AF Beja, assegurou a renovação com 10 jogadores: Tiago Mendes, Henrique Martins, Miko, Danny, David Custódio, Gilson, Machado, Fonseca, Marllon e Vieira. Por outro lado, assegurou 13 contratações.