Zambujo é reforço do Vitória do Pico

Luís Zambujo, antigo jogador do Portimonense e do Farense, tendo subido de divisão pelas duas equipas e conquistado o título nacional da 2.º Liga em Portimão, é reforço dos açorianos do Vitória do Pico.





O jogador, de 35 anos, já se encontra em São Roque do Pico, pronto para iniciar uma nova etapa no seu percurso. O Vitória apresenta-se como candidato à vitória no campeonato dos Açores, com início marcado para 24 de outubro.Paralelamente à sua atividade como jogador, Luís Zambujo, que recentemente frequentou, com aproveitamento, o curso de treinador, fará o seu estágio no clube açoriano.Natural de Portel, no Alentejo, Zambujo cumpriu grande parte da sua formação (dez anos) no Benfica. Como sénior, representou a equipa B dos encarnados e ainda Olivais e Moscavide, Aves, Atlético, Oriental, Igreja Nova, Farense, Portimonense, Belenenses, Louletano e Portel.