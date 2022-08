Zambujo é reforço sonante do Lagoa

O extremo Luís Zambujo, formado no Benfica, está de regresso ao Algarve, aos 35 anos, e é reforço do Lagoa, depois de ter feito história no Farense e no Portimonense, clubes em que festejou subidas, nos escalões nacionais."Na época passada estive no Vitória do Pico, nos Açores, e ajudei o clube a ganhar a taça local, quebrando um jejum de 12 anos, mas decidi regressar ao Algarve, em larga medida porque serei pai em breve, e as pessoas do Lagoa seduziram-me com um projeto muito interessante", assinala o futebolista.Das conversas com o presidente Luís Dias, o dirigente Miguel Costa e o treinador Toni Seromenho "percebi a vontade de todos em fazerem o clube crescer e fazer melhor que nas últimas épocas e cá estou para ajudar, procurando passar a minha experiência e mostrando que a idade é apenas um número, pois sinto-me bem fisicamente".Paralelamente, Zambujo iniciará a carreira de treinador, nos escalões de formação do Lagoa. "Já tenho o curso e falta completar o estágio e o futuro passará por aí", refere.O presidente do Lagoa, Luís Dias, assinala que a contratação de Luís Zambujo, e de outros jogadores com experiência em competições de âmbito nacional, se insere "numa melhoria qualitativa do plantel, a fim de não passarmos pelos sobressaltos vividos na época passada, na qual garantimos a permanência apenas na penúltima jornada".O objetivo "passa por, na primeira fase, garantirmos um lugar entre os seis da frente, o que nos dará de imediato a garantia da permanência", com Luís Dias a esclarecer que a subida ao Campeonato de Portugal não está, para já, no horizonte. "Há equipas melhor apetrechadas e com recursos superiores, como o Louletano, que não faz parte desta realidade dos distritais e estará por aqui de passagem", frisa.O líder do Lagoa promete "empenho em cada jogo, procurando sempre a vitória, e a experiência e o conhecimento do Zambujo e de outros jogadores que irão chegar fazem-nos acreditar numa campanha sem sobressaltos".