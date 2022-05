Zambujo: «Os Açores têm vários jogadores que poderiam jogar na Liga Sabseg ou na Liga 3»

Luís Zambujo, jogador formado no Benfica e com passagens relevantes por Farense e Portimonense, acaba de ajudar o Vitória do Pico a conquistar a Taça da Associação de Futebol da Horta (2-0 diante do Madalena, na final) e faz um balanço "muito positivo" da sua aventura nos Açores."Há muita qualidade nas competições regionais e jogadores com potencial para atuar na 2.ª Liga e na Liga 3", garante, apontando um exemplo: "O Fontinhas está a rubricar notável campanha no Campeonato de Portugal, liderando com todo o mérito a fase de subida, e tem perdido, em jogos de treino, com formações que participam apenas nas provas dos Açores", frisou.A ida para São Roque do Pico, aos 35 anos, "foi uma aventura que permitiu recuperar a alegria pelo jogo". "Tenho atuado regularmente e a bom nível, com uma condição física que até a mim me surpreendeu", apontou Zambujo que assinala que "as portas da região ficaram certamente abertas para o futuro". "Quem sabe como treinador, pois tirei o curso e pretendo seguir carreira", ressalvou.No imediato, porém, decidiu que "jogar pelo menos mais uma época mas no continente". "Em breve irei ser pai e isso aconselha a uma maior proximidade de toda a família", disse, não estando afastada a possibilidade de, paralelamente, "treinar uma equipa de miúdos".