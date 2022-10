Liga Portugal reúne com Chairman da Pro League dos Emirados Árabes Unidos

No Dubai, à margem do encontro anual da World Leagues Forum, Pedro Proença, Presidente da Liga Portugal, reuniu com H.E. Sr. Abdulla Naser Al Junaibi, Chairman da Pro League dos Emirados Árabes Unidos.Na reunião, foram debatidas as possibilidades de cooperação para o futuro, tendo sido possível avançar para o estabelecimento de um protocolo de colaboração entre ambas as entidades, abrangendo várias áreas de desenvolvimento do futebol que permitirão à Liga Portugal consolidar o seu caminho de internacionalização