Liga NOS termina a 16 de maio de 2021 e final da Taça é a 23: o calendário para 2020/21

A edição 2020/2021 da 1ª Liga começa a 20 de Setembro e termina a 16 de Maio do próximo ano. Já a Taça de Portugal tem a primeira eliminatória agendada para o fim-de-semana de 26 e 27 de Setembro e a final vai realizar-se a 23 de Maio de 2021. As datas de toda a época desportiva foram divulgadas no calendário da Federação Portuguesa de Futebol, esta quinta-feira.





A 2ª Liga arranca no fim-de-semana de 12 e 13 de setembro, tal como a Liga Revelação.O Campeonato de Portugal, terceiro escalão do futebol luso, começa no mesmo fim-de-semana da I Liga, a 20 de setembro.A última jornada dos campeonatos da 1ª e 2ª Ligas está prevista para se realizar a meio da semana, dia 19 de Maio de 2021, quarta-feira. Contudo, a FPF esclarece que a data de fim do campeonato deverá ser adiantada para o dia 16 de maio, caso as equipas portuguesas não estejam nas fases finais das competições europeias."Caso as equipas portuguesas não estejam envolvidas nos quartos de final ou meias finais das provas europeias, e desde que obtida autorização da UEFA, é obrigatória a antecipação das jornadas da I Liga, por forma a que o campeonato se conclua na jornada 34 no dia 16 de maio de 2021. Se isso não acontecer, o último jogo da I Liga não pode, em nenhuma circunstância, ultrapassar a data de 19 de maio de 2021", pode ler-se no comunicado.Já a Taça da Liga está referenciada apenas para ser disputada entre 16 e 17 de dezembro, com a "final-four" agendada para a semana de 18 a 23 de janeiro.A Federação Portuguesa de Futebol esclarece ainda que o calendário pode sofrer mudanças "por força de potenciais alterações do calendário internacional a ser definido pela FIFA e UEFA", em caso de "eventual paragem das competições", devido à pandemia da Covid-19, e porque "estão em curso processos judiciais".No mesmo comunicado, a direção da FPF admite que na sexta eliminatória da Taça de Portugal e na 17ª jornada da I Liga, "há a possibilidade de os encontros poderem ter um período inferior a 72 horas entre jogos".