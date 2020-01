Árbitro de Viseu mostra cartão branco em jogo de sub-10

Tudo aconteceu num jogo a contar para a 1ª jornada da Taça Ouro sub-10, entre o Lusitano de Vildemoinhos e O Pinguinzinho, que decorreu no último sábado - culminando com o triunfo do Lusitano por 5-1.





Após uma paragem de jogo, por lesão de um jogador, o árbitro André Augusto procedeu ao lançamento da bola ao solo. A equipa do Lusitano devolveu a posse ao adversário, mas acabou por marcar golo.Perante esta situação, os jogadores do emblema de Vildemoinhos permitiram que a formação adversária marcasse um golo, de modo a restabelecer a diferença no marcador.O juiz da Associação de Futebol de Viseu entendeu que a atitude do Lusitano foi uma promoção ao fair play, tendo atribuído um cartão branco a todos os elementos da equipa.G.R.