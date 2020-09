Boavista arranca triunfo convincente em ensaio frente ao Tondela

O Boavista venceu este sábado o Tondela, por 4-1, em jogo de preparação das duas equipas para a Liga NOS, num ensaio onde os axadrezados mostraram melhores argumentos para encarar o arranque do campeonato.

Os reforços Reggie Cannon e Javi García começaram a construir a vantagem dos portuenses, ainda na primeira parte, marcando aos 21 e 38 minutos, respetivamente, tendo Gustavo Sauer (54) e Dulanto (60), dilatado a vantagem na etapa complementar, com Jhon Murillo (25) a assinar o tento de honra dos tondelenses.

O Boavista, que não tinha vencido nos três jogos de preparação prévios, frente a Penafiel, Marítimo e Rio Ave, apresentou-se com um 'onze' com sete reforços, que já mostraram um entrosamento muito interessante.

Foi precisamente um dos novos jogadores, o lateral direito americano Reggie Cannon, a inaugurar o marcador, logo aos 21 minutos, aproveitando um corte defeituoso de um defensor adversário.

O Tondela que se apresentou para este ensaio com uma equipa constituída, maioritariamente, por jogadores que transitaram da época anterior, com exceção do reforço Rafael Barbosa e do regressado João Mendes, mostrou mais dificuldades para mostrar o seu futebol, mas ainda conseguiu responder ao tento contrário, com Jhon Murillo, em jogada de insistência, a resgatar o empate, aos 25.

No entanto, a partir desse momento, foram os nortenhos assumir o controlo total do desafio, acabando por não surpreender quando se recolocaram em vantagem, num cabeceamento de Javi García, aos 38, na sequência de um canto.

No segundo tempo, os tondelenses apresentaram-se com seis novos jogadores em campo, mas tal não disfarçou a falta de tração ofensiva da equipa, assumindo-se como uma presa fácil para o Boavista, que com menos mexidas não largou o controlo do desafio e o maior protagonismo no ataque.

Gustavo Sauer, aos 54, ampliou a vantagem para 3-1, e quatro minutos depois, coube ao central Dulanto, na sequência de um livre, dar tons de goleada ao triunfo, perante um Tondela que praticamente não teve mais oportunidades para responder às contrariedades.

O Boavista vai arrancar a sua participação no campeonato na Madeira, frente ao Nacional, enquanto que o Tondela recebe o Rio Ave, na jornada inaugural da I Liga.





Boavista - Tondela, 4-1.

Ao intervalo: 2-1.

Marcadores:

1-0, Reggie Cannon, 21 minutos.

1-1, Jhon Murillo, 25.

2-1, Javi García, 38.

3-1, Gustavo Sauer,54.

4-1, Dulanto, 60.

- Boavista: Léo Jardim, Reggie Cannon, Chidozie, Dulanto, Ricardo Mangas, Javi García, Nuno Santos, Angel Gomes, Gustavo Sauer, Paulinho e Yusupha.

(Jogaram ainda: Jorge Bengouche, Hamache, Jesus Gomez, Bracali, Show, Reizinho, Zé Augusto, Kalani, Tiago Morais).

Treinador: Vasco Seabra

- Tondela: Babacar Niasse, Tiago Almeida, Yohan Tavares, Ricardo Alves, Filipe Ferreira, Jaquité, Jhon Murillo, João Mendes, Rafael Barbosa, Telmo Arcanjo e Rúben Fonseca.

(Jogaram ainda: Pedro Trigueira, Jota, Pedro Augusto, João Pedro, Strakalj e Jaime Grau).

Treinador: Pako Ayestaran

Árbitro: Hugo Silva.

Ação disciplinar: Cartão amarelo para Gustavo Sauer (36) e Pedro Augusto (53)

Assistência: Sem espetadores, devido à pandemia de covid-19.