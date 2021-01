Associação de Futebol de Viseu cancela todos os jogos previstos para o fim-de-semana

A Associação de Futebol de Viseu (AFV) cancelou todas as competições distritais de futebol e futsal nos dias 8, 9 e 10 de janeiro, justificando com a situação epidemiológica no distrito, devido à pandemia de covid-19.

Em comunicado, informam os responsáveis da AFV que "todos os jogos das competições distritais, de futebol e futsal, agendados para este fim de semana não se realizam", face às restrições de circulação entre concelhos, na prevenção à covid-19. É uma situação que abrange 22 dos 24 concelhos do distrito de Viseu, com Resende e Sernancelhe a serem as únicas exceções.

Quanto ao futuro das competições, a AFV "continua em contacto com instâncias superiores, e até ordem em contrário ou novas informações por parte das autoridades de saúde ou governativas mantém as jornadas dos campeonatos distritais da AF Viseu de futebol e de futsal, sendo no início da próxima semana publicadas em comunicado oficial as novas datas das jornadas para as provas organizadas por si, em virtude de em várias das mesmas ser necessária nova calendarização".