Esclarecimento Record

Devido a um erro provocado pela incorreta identificação por parte do nosso fornecedor de estatísticas desportivas, tivemos no nosso site, na área de resultados e classificações, o Belenenses identificado como Belenenses II, algo que naturalmente está incorreto. A correção foi feita após deteção do erro.





Aos leitores, em particular aos adeptos do Belenenses, as nossas desculpas.