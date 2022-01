Livro eterniza centenário do futebol algarvio

Toda a história centenária do futebol da região mais a sul de Portugal continental está, a partir de hoje, eternizada no livro "Associação de Futebol do Algarve – 100 anos", da autoria de Armando Alves, jornalista de Record. "Investi no que as gerações mais novas não conhecem. O que me deu mais gozo foi ter conseguido reconstruir a arqueologia do futebol algarvio. É uma viagem pelos 16 concelhos, com o devido destaque para as equipas e grandes figuras", conta Armando Alves, autor de outras obras que têm o desporto-rei como pano de fundo. A obra que é hoje apresentada, via digital, proporciona uma travessia pela história do futebol (e do futsal) na região desde 1882, quando se disputou, em Lagos, um jogo entre marinheiros ingleses. Tem reservada uma parte especial para as grandes referências, como são os casos de João Moutinho (futebol), Pedro Cary (futsal), Cláudia Neto (futebol feminino), Rui Coimbra (futebol de praia) e o treinador Manuel José, entre outros.