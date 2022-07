Football Talks tira medidas para 2030

Questionar, debater e lançar as bases para as principais linhas estratégicas a seguir até ao final da década são os propósitos do fórum internacional que a FPF vai organizar na Cidade do Futebol a 5 e 6 de setembro.

Com um elenco conceituado que contará com a presença de governantes e a própria FPF e UEFA a fazerem-se representar ao mais alto nível, o pontapé de saída será dado por Nasser Al-Khelaifi, presidente do Paris Saint-Germain e empresário catari, CEO do Fundo de Investimentos QSI, que fará a primeira preleção do congresso, refletindo sobre o "Futuro do Futebol". Como se pode verificar no quadro ao lado, são variados e conceituados os preletores do congresso que exporão temas tão diversos como a Qualidade do Jogo e Jogador, Tecnologia, Esports, Novas Fontes de Receita, Infraestruturas, Geografia das Competições, o Feminino, Inovação, Causas Sociais e Ambientais, Integridade e Inclusão.

Todo o debate e reflexão promovidos no evento terão como base os cinco pilares já previamente identificados como orientadores para o plano estratégico até 2030: Infância e Crescimento, Futebol para Todos e Todas, Qualidade do Jogo, Envolvimento, Sustentabilidade do Ecossistema. Uma visão mais abrangente é o mote.