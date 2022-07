Trofense vence em Paços de Ferreira com golo de Pachu

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Um golo de Henrique Pachu garantiu este sábado o triunfo do Trofense em casa do Paços de Ferreira, por 1-0, na preparação das duas equipas para os respetivos campeonatos.

O avançado brasileiro do Trofense, equipa que atua na Liga SABSEG, marcou o único golo do encontro, aos 68 minutos, impondo a primeira derrota da pré-temporada ao Paços de Ferreira, que, de manhã, recorrendo a outros intervenientes, derrotou o Famalicão, concorrente direto na Liga Bwin, por 1-0.

Para este ensaio, disputado no relvado secundário do estádio Capital do Móvel, o técnico pacense César Peixoto recorreu ainda a alguns jogadores dos sub-19.