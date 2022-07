Pedro Proença presente no MAI

Pedro Proença, presidente da Liga Portugal, voltou a reunir com a secretária de Estado da Administração Interna, Isabel Oneto, e o secretário de Estado da Juventude e do Desporto, João Paulo Correia, para debater medidas de forma a combater a violência no desporto. O principal ponto abordado foi o Regulamento de Segurança dos estádios, que visa garantir maior celeridade processual em questões relacionadas com agressões, racismo, xenofobia e discriminação. O objetivo da Liga Portugal para 2022/23 é assegurar maior segurança a quem vai ao futebol.