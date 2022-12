Proença considera Liga Portuguesa "exemplo internacional" no combate à corrupção

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O presidente da Liga Portuguesa de Futebol Profissional (LPFP), Pedro Proença, considerou esta terça-feira que a instituição que lidera tem trilhado um "caminho de transparência", sendo um exemplo internacional no combate à corrupção.

"A Liga Portugal é hoje um exemplo a nível nacional e internacional. Somos a única organização desportiva em Portugal a adotar a norma de sistema de gestão anticorrupção", afirmou.

As declarações surgiram numa mensagem de vídeo exibida na Semana Internacional Anticorrupção, organizada pela Sport Integrity Global Alliance (SIGA), que decorreu em Ponta Delgada, nos Açores.

Pedro Proença considerou que a Liga portuguesa tem vindo a "consolidar" um "caminho de rigor, transparência e credibilidade".

"Todas as atividades da Liga Portugal são reguladas a partir de uma política do código de transparência e anticorrupção. Mas não podemos estar sozinhos nessa luta. Cada vez mais as organizações têm de trabalhar em conjunto na luta pela verdade desportiva", reforçou.

O dirigente alertou que o combate à corrupção "tem de ser diário", apelando aos agentes desportivos para denunciarem "situações anómalas" no futebol.

O presidente da LPFP afirmou que o "futebol não é um negócio qualquer", detalhando que o futebol profissional contribuiu na época 2021/22 com 687 milhões de euros para o Produto Interno Bruto de Portugal.

"Temos o dever de o defender [o futebol] de quem se quer servir dele e ser um exemplo para outras indústrias. A credibilidade das nossas competições é um dos valores fundamentais e essenciais. Nenhum negócio não prospera se não for verdadeiro. A ligação efetiva com os adeptos é algo único e tem de ser defendida", destacou.

A SIGA, liderada pelo português Emanuel Macedo de Medeiros, é uma aliança internacional para promover a integridade no desporto, formada por entidades políticas, económicas e desportivas de todo o mundo.