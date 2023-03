Platiny recebe sondagens

No dia em quedeu a conhecer o drama de Platiny, o ex-médio do Gil Vicente recebeu ontem algumas sondagens de empresários que procuraram saber a sua situação.Quase sete anos passados do último jogo que realizou pelos galos, o cabo-verdiano quer voltar a jogar. O plano de Platiny, de 27 anos, passa por encontrar um clube ainda esta época, para começar a treinar e estar em forma na próxima. O médio tem procurado manter a condição física, correndo e jogado com amigos e futebolistas em atividade. "Mas não é a mesma coisa", refere.Absolvido do crime de falsificação de documentos – e, por consequência, da adulteração da idade –, Platiny aguarda pela conclusão de um processo em Cabo Verde relativo ao nome que diz ter registado.