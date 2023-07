AVS e Chaves empatam sem golos antes do reencontro para a Taça da Liga

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O AVS e o Desportivo de Chaves empataram este sábado, 0-0, na apresentação da formação que vai disputar a Liga Sabseg, uma semana antes de novo confronto entre as duas equipas para a Taça da Liga de futebol.

O recontro entre a formação da 2.ª e 1.ª ligas pode ter condicionado a estratégia de uma ou outra escolha, ainda que Jorge Costa, pelo AVS, o negasse no fim, socorrendo-se da máxima de que "no futebol não há segredos".

Foram escassas as oportunidades num jogo típico de pré-temporada, sendo preciso esperar 83 minutos para assistir à ameaça mais séria de golo, num desvio de cabeça de Biscaia para uma intervenção de qualidade de Lucas Moura, guarda-redes do AVS.

O AVS chega a esta fase de preparação com duas vitórias e um empate, enquanto os flavienses, com muitas alterações relativamente à época transata, ainda não venceram (o Chaves empatou dois jogos e perdeu um).



Sob arbitragem de Bruno Ribeiro, as equipas alinharam:

AVS: Pedro Trigueira, Alaba, Anthony Correia, Clayton, Fernando Fonseca, Fábio Pacheco, Luís Silva, Bernardo Martins, Idrisa Sambú, Nenê e Mercado.

Jogaram ainda Edson Mucuana, Balla Sangaré, Lucas Moura, Junior Franco, Ricardo Dias, Edson Farias, Dioh, António Machado e Leandro.

Treinador: Jorge Costa





Desportivo de Chaves: Rodrigo Moura, Sylla, Bruno Rodrigues, João Queirós, Bruno Langa, Pedro Pinho, Katatau, João Pedro, Melro, Hernández e Sandro Cruz.

Jogaram ainda Hugo Sousa, Gonçalo Pinto, Benny, Keyns, Picas, Guima, Edu Borges, Guilherme, Biscaia, Kusso e André.

Treinador: José Gomes