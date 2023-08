Mais de 3.500 adeptos conheceram casa da Seleção

Já imaginou ter a possibilidade de conhecer e estar no mesmo espaço que os jogadores que vestem a camisola da Seleção Nacional? Foi com o objetivo de aproximar os adeptos dos craques que a Federação Portuguesa de Futebol (FPF) promoveu o Dia do Portugal + e abriu as portas da Cidade do Futebol.

Foram mais de 3.500 adeptos, em especial jovens, que marcaram presença, num dia recheado de diversão e no qual tiveram oportunidade de participar em diversas atividades.

Tudo começa com o acesso ao relvado principal da Cidade do Futebol, no qual jogam craques como Cristiano Ronaldo ou Bernardo Silva quando estão ao serviço da Seleção e que durante a pandemia da Covid-19 chegou a receber jogos da 1ª Liga. Depois, os adeptos foram guiados para os balneários, onde puderam ver as salas de hidroterapia, fisioterapia, bem como o ginásio. Já na Casa dos Atletas, foi possível observar a sala dos treinadores e respetiva sala adjacente para preleções às equipas. A visita terminou com o visionamento de um documentário sobre os êxitos das diferentes seleções da FPF, o acesso à galeria de taças e atividades, entre as quais o ténis de mesa, matraquilhos humanos ou bubble football.

Navegadoras com lugar de destaque

Quando os adeptos chegaram aos balneários da Cidade do Futebol, eis que estavam expostas as camisolas das Navegadoras. Ao invés de exibirem as camisolas da Seleção masculina, a FPF optou por mostrar as da formação feminina que representou Portugal pela primeira no Campeonato do Mundo. Recorde-se que a competição decorreu no mês passado e que o conjunto de Francisco Neto esteve perto de alcançar os oitavos-de-final da prova.