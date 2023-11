Liga de futebol decreta um minuto de silêncio por José Luís Tavares

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

A Liga Portuguesa de Futebol Profissional (LPFP) vai homenagear o antigo presidente da comissão de arbitragem José Luís Tavares, falecido na quarta-feira, com o cumprimento de um minuto de silêncio nos jogos que decorrem no próximo fim de semana.

"Com este ato, a LPFP presta um justo tributo à carreira e à vida de José Luís Tavares, que dignificou, durante vários anos, o futebol e a arbitragem", refere o organismo, em comunicado, recordando o antigo dirigente que tinha 87 anos e que também tinha liderado a Associação Portuguesa de Árbitros de Futebol (APAF).

Em virtude de se disputar a Taça de Portugal, as competições da Liga resumem-se a dois jogos do segundo escalão, o FC Porto B - Académico de Viseu e o Benfica B - Oliveirense, ambos no sábado.

A Federação Portuguesa de Futebol já tinha decretado, na quarta-feira, o cumprimento de um minuto de silêncio em todas as competições que organiza.