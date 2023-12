Homem detido no jogo entre Vizela e Moreirense aguarda julgamento em liberdade

Um homem detido durante o jogo Vizela-Moreirense (0-0), da Liga Betclic, vai aguardar julgamento em liberdade, depois de lhe ser aplicada a medida de coação de termo de identidade e residência, confirmou esta sexta-feira a GNR.

Através de uma nota enviada à Lusa, a força de segurança confirmou que o homem foi detido por agentes do Posto Territorial de Vizela, em 23 de dezembro, durante o jogo da 15.ª jornada do campeonato, tendo-se apresentado no Departamento de Investigação e Ação Penal (DIAP) do Tribunal Judicial de Guimarães na quarta-feira, para conhecer a medida de coação.

O homem foi detido pelo crime de desobediência a uma medida cautelar de interdição de acesso a recintos desportivos, em vigor desde 04 de dezembro, por decisão da Autoridade para a Prevenção e Combate à Violência no Desporto (APCVD), adiantou fonte policial à Lusa.

A aplicação da medida cautelar deveu-se ao incumprimento do dever de correção, moderação e respeito para com um agente desportivo, esclareceu a mesma fonte.

No âmbito do processo em curso, o arguido pode ser condenado a uma coima entre os mil e os 10 mil euros e a uma sanção de interdição de acesso a recintos desportivos até três anos.