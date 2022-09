28 Sociedades Desportivas presentes no terceiro Fórum de Treinadores da Liga Portugal

A Liga Portugal organizou esta quinta-feira a terceira edição do Fórum de Treinadores, na qual estiveram presentes 28 Sociedades Desportivas. O tempo útil de jogo e o ciclo pós 2024 foram temas em destaque na reunião.Luciano Gonçalves (Presidente da APAF), Domingos Paciência (em representação da ANTF, José Pereira), José Guilherme Oliveira (representante da Direção Técnica da FPF), Duarte Gomes (ex-árbitro) e Luís Castro, atualmente no Botafogo, também marcaram presença neste encontro.Duarte Gomes começou por referir as recomendações que as equipas de arbitragem receberam no início da época, principalmente para tratar com maior rigos as entrada violentas e que possam colocar em causa a integridade física dos jogadores, as simulações e a menor tolerância para o comportamento dos brancos. Para além disso, alertar para as perdas de tempo. Um tema abordado por Tiago Madureira, que se focou essencialmente no tempo útil."Um tema onde não há culpados e com elevada relevância na atualidade para a melhoria do espetáculo desportivo e do entretenimento do produto televisivo", frisou o Diretor Executivo da Liga Portugal.Os indicadores mostram uma melhoria este época, com a introdução do novo padrão de parametrização das paragens de jogo a permitir um maior rigor na caraterização das causas de tempo não efetivo de jogo.Luís Castro, atual treinador dos brasileiros do Botafogo, alertou para a questão cultural e a forma como os treinadores e os clubes dependem do resultado, algo que diz ter influência determinante no tempo útil. Opinião partilhada por Armando Evangelista, treinador do Arouca, que lembrou que não se deve olhar apenas para árbitros ou treinadores, mas para "a capacidade de os clubes poderem equilibrar os plantéis", a única forma que diz permitir existir mais competitividade.Já Luís Freire, técnico do Rio Ave, realçou a necessidade de existir um "maior investimento financeiro para quem jogue mais" ou que contribua para um jogo com menos paragens. Uma medida que seria implementada semanal ou mensalmente, com o objetivo principal de premiar clubes, jogadores, treinadores e árbitros.Em representação do Presidente da ANTF, José Pereira, esteve Domingos Paciência, que mostrou-se preocupados com os últimos 15 minutos de cada jogo e de que forma se pode intervir nessa fase do jogo ou quais as medidas que poderão ser implementadas, principalmente no período de compensação, para que haja mais tempo útil.Luciano Gonçalves, presidente da APAF, destacou o tema da instabilidade revelada por parte dos dirigentes em relação aos treinadores e à valorização das equipas que tenham maior percentagem de tempo útil de jogo.Helena Pires, Diretora Executiva da Liga Portugal, foi a última a discursar, tendo feito um diagnóstico acerca do ciclo pós 2024, no que diz respeito "à calendarização que será cada vez mais apertada e a possibilidade de redução do intervalo de tempo entre jogos para fazer face à exigência competitiva". A dirigente deixou ainda duas preocupações com vista à próxima edição do evento."Por outro lado, para além da preocupação diária com as competições internas, duas questões deverão ocupar-nos até à quarta edição do Fórum de Treinadores, que irá realizar-se em março de 2023: Como manter a competitividade? Como valorizar (ainda mais) o produto TV?", apontou.