A emotiva mensagem de Gil Vicente e Rio Ave para Vítor Oliveira

O Gil Vicente foi a última casa de Vítor Oliveira enquanto treinador de futebol, clube que deixou no final da temporada passada. No dia seguinte à morte inesperada do técnico, Gil Vicente e Rio Ave fizeram uma homenagem emotiva ao homem que chegou treinou ambos os clubes.





Os capitães Rúben Fernandes e Filipe Augusto levaram uma coroa de flores até ao centro do terreno, no momento de cumprir o minuto de silêncio, com uma camisola de cada um dos dois clubes. E ainda uma foto do técnico, acompanhada de uma mensagem."Há pessoas que nunca partem, memórias que nunca se apagam, e a história será sempre daqueles que nos preenchem a alma. O seu legado, a sua alegria, a sua amizade, a sua imensa sabedoria e o seu sorriso caloroso... Esta será sempre a melhor herança que nos deixa. Até sempre, míster Vítor Oliveira", dizia a mensagem.Durante o minuto de silêncio foi exibida uma imagem de Vítor Oliveira no ecrã do Estádio Cidade de Barcelos.