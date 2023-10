A Hora dos SuperQuinas arrancou em 300 escolas

A Hora dos SuperQuinas arrancou esta segunda-feira em cerca de 300 estabelecimentos escolares do ensino básico e estará presente em todos os distritos e regiões do país. O projeto é um dos programas do plano estratégico "Futebol 2030" promovido pela FPF em abril de 2022 e tem como objetivo desenvolver as competências motoras de crianças do 1º ciclo.Em parceria com as 22 associações distritais, o objetivo passa pela promoção da atividade física e do desporto para um estilo de vida saudável e dos valores positivos associados ao desporto, assim como a sensibilização para temas chave como a nutrição e o sono. Iniciou-se hoje, mas o pontapé de saída foi dado em janeiro e desenvolvido durante três meses, envolvendo cerca de 1300 crianças de 44 escolas do 1º ciclo do ensino básico em 24 concelhos do país.Alcoutim, Abrantes, Alandroal, Alcobaça, Alfândega da Fé, Alijó, Aljustrel, Almada, Almeirim, Almodôvar, Alter do Chão, Alvaiázere, Alvito, Amarante, Ansião, Arganil, Armamar, Arouca, Arronches, Arruda dos Vinhos, Aveiro, Baião, Barcelos, Beja, Belmonte, Bombarral, Borba, Braga, Cadaval, Caldas da Rainha, Calheta, Câmara de Lobos, Caminha, Campo Maior, Cartaxo, Cascais, Castelo de Paiva, Castelo de Vide, Castro Verde, Celorico da Beira, Celorico de Basto, Chamusca, Cinfães, Coimbra, Coruche, Covilhã, Crato, Cuba, Entroncamento, Espinho, Esposende, Estarreja, Estremoz, Fafe, Felgueiras, Figueira da Foz, Figueiró dos Vinhos, Fronteira, Funchal, Gavião, Góis, Gondomar, Gouveia, Guimarães, Ílhavo, Leiria, Lisboa, Lousã, Lousada, Machico, Mafra, Maia, Manteigas, Marco de Canaveses, Marinha Grande, Matosinhos, Mealhada, Mértola, Mesão Frio, Mira, Miranda do Corvo, Miranda do Douro, Mirandela, Moimenta da Beira, Mondim de Basto, Monforte, Montalegre, Montemor-o-Novo, Montemor-o-Velho, Moura, Mourão, Murtosa, Nazaré, Óbidos, Odemira, Odivelas, Oleiros, Oliveira de Azeméis, Oliveira do Bairro, Oliveira do Hospital, Ourém, Ourique, Ovar, Paços de Ferreira, Palmela, Paredes, Penafiel, Penalva do Castelo, Penamacor, Penedono, Penela, Peniche, Pinhel, Pombal, Ponta do Sol, Ponte da Barca, Ponte de Lima, Ponte de Sor, Portalegre, Porto, Porto de Mós, Porto Moniz, Porto Santo, Póvoa de Lanhoso, Póvoa do Varzim, Redondo, Ribeira Brava, Ribeira Grande, Rio Maior, Sabrosa, Sabugal, Santa Cruz, Santa Maria da Feira, Santa Marta de Penaguião, Santana, Santarém, Santo Tirso, São João da Madeira, São João da Pesqueira, São Pedro do Sul, São Vicente, Sardoal, Sátão, Seixal, Serpa, Sertã, Setúbal, Sever do Vouga, Silves, Sintra, Tábua, Tabuaço, Tondela, Torre de Moncorvo, Torres Novas, Torres Vedras, Trofa, Vagos, Vale de Cambra, Valença, Valongo, Valpaços, Vendas Novas, Viana do Alentejo, Vieira do Minho, Vila de Rei, Vila do Conde, Vila Flor, Vila Nova da Barquinha, Vila Nova de Gaia, Vila Nova de Paiva, Vila Nova de Poiares, Vila Pouca de Aguiar, Vila Real, Vinhais, Viseu, Vizela e Vouzela.