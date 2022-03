A importância do futebol na luta pela igualdade é o tema da próxima webinar da Liga

A Liga Portugal promove esta quinta-feira, a partir das 16 horas, uma webinar com o tema principal a importância do futebol na luta pela igualdade e marca o início da campanha 'Racismo Não - Somos Iguais', que irá ser promovidade durante a jornada 27 da Liga Bwin e Sabseg.A conferência digital decorre em vésperas do dia internacional para a eliminação da discriminação racial e contará com a presença de Abel Xavier, Embaixador do Sindicato de Jogadores para a discriminação e violência, Domingos Paciência, Embaixador da Liga Portugal, Victor Gomes, o árbitro FIFA, e Luís Estrela, Coordenador da Fundação do Futebol.