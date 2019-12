As mensagens de apoio à recandidatura de Fernando Gomes à presidência da Federação Portuguesa de Futebol multiplicaram-se desde o anúncio oficial. Depois de Benfica, Sporting, FC Porto, Sindicato dos Jogadores Profissionais de Futebol e também José Mourinho terem manifestado o seu apoio, Jorge Sarria, presidente da Associação de Futebol de Viana do Castelo, deixou igualmente uma mensagem.





"A revolução operada no futebol português não pode parar, pelo que se impõe a recandidatura do Dr.Fernando Gomes. É imperioso que o dr. Fernando Gomes se mantenha na presidência da FPF para que a evolução do futebol português prossiga sem perturbações. Razões pelas quais o apoio de forma incondicional", disse.