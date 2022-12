Abel Ferreira apresenta livro no IPO: «São 568 páginas sem a palavra 'eu'»

Abel Ferreira esteve no IPO Porto, esta quarta-feira, a apresentar o livro 'Cabeça Fria, Coração Quente', obra que conta várias histórias da sua carreira e cujos direitos de autor vão reverter a favor daquela instituição.Acompanhado pelos adjuntos Tiago Costa e Vítor Castanheira e pelo diretor do IPO, Dr. Júlio Oliveira, o técnico eseve a falar sobre o livro e explicou muito do que este contém."Quando vínhamos para o IPO, pela primeira vez nos últimos dois anos, levamos banho de realidade num lugar onde se faz um trabalho silencioso e de excelência. Este livro acima de tudo foi um desafio que começou aqui em Braga, no último ano de Braga, disse ao Tiago Costa para escrever um diário. Depois fomos para o PAOK, a semente ficou plantada, mas só no Palmeiras é que aconteceu. Retrata experiências. O que os adeptos gostariam de saber para lá das 4 linhas. Que dinâmicas, como se treina, como se escolhem jogadores, os relacionamentos que temos enquanto grupo. O que os adeptos gostariam de saber e que vai além das 4 linhas, obviamente que estamos a expor muito. O Tiago é um exímio escritor. Não fazia sentido depois de o lançarmos no Brasil não o partilharmos com o público português. Retirar exatamente tudo o que fizemos em dois anos, escritos na primeira pessoa, pelo Tiago. Está de parabéns pela forma como escreveu o livro", referiu o técnico, dissertando depois sobre o conteúdo da obra.""Há algo que tem de caraterizar um profissional: amor e Paixao pelo que se faz. As vezes temos a falsa ideia de que só temos sucesso quando se ganham títulos. Para mim sucesso e cada um com as capacidades que tem ir ao máximo para atingir os objetivos. Vamos deitar-nos com a consciência tranquila. Isso para mim é que é sucesso. O líder influência e inspira mas no futebol ninguém ganha sozinho. É preciso estrutura, equipa técnica, jogadores e muito caráter. Só se ganha de forma consistente com caráter, é isso que faz a diferença, ter profissionais que usem os seus recursos de forma consistente. Essa é a diferença para se continuar na caminhada para se ganhar algo. 568 páginas de livro e nunca tem a palavra eu, sempre nós."Tiago Costa falou também sobre o conteúdo da obra. "IPO é uma luz ao fundo do túnel, para nós é uma honra estar aqui hoje. O livro tem duas mãos, um grande coração, e alguns cérebros. Eu fui as mãos, o Abel o coração e os cérebros não só os 5 da contracapa mas também as editoras. É um trabalho além do trabalho. Dia a dia é exaustivo, tira-nos muito tempo. O Abel já disse tudo. Preenche duas missões de vida da nossa equipa técnica. Uma delas é de que temos que ajudar os outros, no nosso percurso alguém nos ajudou também. Livro partilha experiências, vivências, vitórias e derrotas, decisões que tomámos e não devíamos e outras que não tomamos e devíamos ter tomado. É um livro honesto", referiu.Vítor Castanheira deu também a sua perspetiva sobre o livro e contou algumas histórias. "Desde o primeiro dia que trabalho com o Abel, ele sempre teve o cuidado de guardar tudo em registo. É algo que já nos acompanha há muito tempo. Depois de fazermos a análise ao plantel e vermos que tínhamos jogador com muitos jogos, Abel teve ideia de ver quem se ia disponibilizar pra ajudar a equipa. Renan deu passo à frente, Scarpa também. Jogou e jogou bem", contou.Júlio Oliveira, por fim, elogiou Abel Ferreira. "Liderança, prova de que há portugueses que pela sua ação provam cá dentro e la fora a liderança faz a diferença. Dedicação a causas, este é um exemplo. Valor, mesmo que simbólico, é muito importante e ajuda os que mais precisam. E generosidade. Um líder, mesmo que dedicado, se não for generoso não é um bom líder", concluiu.