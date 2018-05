O treinador do Sp. Braga, Abel Ferreira, vai estar na mesa redonda do 5.º congresso internacional de guarda-redes. O tema vai ser "o guarda-redes aos olhos do treinador principal".O painel vai contar também com mais dois treinadores que orientaram equipas da Liga NOS em 2017/18: Daniel Ramos, treinador do Marítimo, e Miguel Cardoso, do Rio Ave.

Autor: André Ferreira