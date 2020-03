O AC Marinhense foi alvo de buscas na semana passada. Na ação do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SEF) foram efetuadas buscas às instalações de dois clubes de futebol, no distrito de Leiria e em Vila Real, e a duas residências no Porto, tendo três dos dirigentes de um clube do distrito leiriense sido constituídos arguidos, por "indícios da prática dos crimes de auxílio à imigração ilegal e falsificação de documentos", segundo avança esta segunda-feira o 'Diário de Leiria'.





"O clube a quem se refere o SEF é o Atlético Clube Marinhense", refere a publicação, sublinhando ainda que o AC Marinhense mantém-se, até ao momento, em silêncio.De acordo com o SEF, na origem desta operação, co­ordenada pelo Ministério Público, estiveram "condutas associadas à presumível regularização fraudulenta de jogadores de futebol quer através de contratos de trabalho de conveniência, quer através da falsificação e adulteração de documentação".