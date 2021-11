Ac. Viseu supera Tondela em jogo-treino

O Tondela e o Ac. Viseu aproveitaram a atual pausa para os compromissos das seleções para realizar, esta sexta-feira, um treino conjunto com vista à preparação dos seus próximos encontros. Disputado no Estádio João Cardoso, o duelo particular acabou com uma vitória por 3-0 dos visitantes, com Famana, Ayongo e André Claro a assinarem os golos do Ac. Viseu.O Tondela tem o próximo compromisso oficial marcado para o próximo dia 22, dia em que vai defrontar o Leixões, em jogo da 4.ª eliminatória da Taça de Portugal. Por sua vez, o Ac. Viseu, já eliminado da prova rainha do futebol português, só volta a jogar a 27, frente ao Vilafranquense, para a 12.ª jornada da Liga Sabseg.