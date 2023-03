Academia de Futebol AF Porto dá novo passo em frente: «Imprescindível no futuro da Associação»

A Associação de Futebol do Porto e a Câmara Municipal do Porto assinaram, esta terça-feira, a escritura da parcela de terreno pertencente ao município, que foi cedida ao organismo com vista à construção da Academia de Futebol AF Porto, na Prelada. Fica assim concluída a cedência total do terreno necessário para a obra, depois de, em outubro de 2022, ter sido assinada a escritura referente à fatia do terreno que pertencia à Santa Casa da Misericórdia do Porto.





Após a cerimónia de assinatura da escritura, o presidente da AF Porto, José Neves, revelou que o próximo passo diz respeito à aprovação do projeto de arquitetura por parte da autarquia, que terá de consultar várias entidades envolvidas no mesmo. Depois disso, a Associação vai colocar a obra em concurso público. "Isso é importante para nós porque se tivermos oportunidade de recorrer a fundos comunitários, assim o faremos", referiu, em declarações aos jornalistas.Com o caderno de encargos ainda a ser terminado, o dirigente não consegue avançar, por enquanto, com um valor para os custos da obra, mas promete que tal esteja definido até ao final deste mês de março, esperando que o processo seja célere. "Se nos próximos dois meses, o projeto de arquitetura for aprovado, o plano é lançar de imediato o concurso publico, no verão, e fazer a obra em dois anos", revelou.Nesta fase, a Academia de Futebol AF Porto tem prevista a construção de um edifício, onde estarão balneários, salas para âmbitos de formação de árbitros, dirigentes e equipas médicas, e ginásios, bem como de dois campos sintéticos, um campo relvado e um campo de futebol de praia. Além dos nove hectares referentes ao espaço desportivo, José Neves destaca que os restantes hectares, dos 17 que compõe a Quinta da Prelada, será um espaço verde."É esse o propósito da AF Porto, construir um espaço muito bonito, onde as pessoas se sintam bem e a prática desportiva seja conjugada com o lazer e com a componente social. É uma infraestrutura aberta à cidade, concelho e distrito, mas fundamentalmente que estará aberta desde manhã até à noite, para que, como é dito no protocolo, as crianças das escolas possam usufruir deste espaço", explicou, destacando a importância deste projeto: "Somos a maior associação de futebol do país. Estamos a atingir 40 mil atletas, com tantos atletas, árbitros e treinadores, precisamos de ter um espaço para as nossas seleções, os nossos árbitros, os nossos atletas que são operados aí consigam recuperar. Este é um passo rumo ao futuro imprescindível da AF Porto."Em esclarecimento adicional a, José Neves detalhou a forma como a Academia será utilizada. "As instalações vão ser usadas especificamente pelos atletas das seleções da AF Porto; por árbitros da associação para treino; para a formação treinadores de nível 1 e 2 do âmbito da AF Porto; e para a formação de dirigentes e equipas médicas", disse o dirigente, afastando a hipótese das mesmas virem a ser utilizadas para treino ou competição dos clubes afiliados: "Não, não é esse o propósito. Os únicos treinos que poderão existir, pelo facto de ser do âmbito da FPF, serão da Seleção Nacional, se assim o desejarem, o que estará até protocolado. No limite, poderá ser cedido o espaço numa situação excecional em que, por exemplo, o campo de um dos clubes da AF Porto seja danificado por mau tempo ou um aluimento de terras, nada mais."Por sua vez, a Vereadora do Pelouro da Juventude e Desporto da Câmara Municipal do Porto, Catarina Araújo, aplaudiu a iniciativa. "Obrigado à AF Porto por trazer para a cidade do Porto esta academia. Em boa hora nos desafiou e em boa hora o município respondeu a este repto. É uma infraestrutura desportiva que faz todo o sentido, até pela disponibilidade da AF Porto para abrir esta infraestrutura de excelência à comunidade. O município também vai beneficiar diretamente por um conjunto de horas que poderá dispor, que obviamente usará em prol dos clubes, dos atletas, do desporto e da formação. Além da prática desportiva, há igualmente todos uns serviços complementares, no âmbito da saúde e bem-estar, da saúde mental, que poderá fornecer à comunidade", afirmou a autarca.