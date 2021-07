Açores adere à luta pela integridade no desporto

O Governo Regional dos Açores tornou-se membro da Sport Integrity Global Alliance (SIGA), aceitando o convite feito por Emanuel Macedo de Medeiros, CEO da entidade, tornando-se assim parte ativa no movimento que, à escala mundial, tem por missão promover uma reforma efetiva através da adoção de medidas universais de integridade no desporto.





Numa reunião em que o presidente do Governo Regional dos Açores, José Manuel Bolieiro, a Secretária Regional da Educação, Sofia Ribeiro, o Secretário Regional da Saúde e Desporto, Clélio Meneses, e o Secretário Regional da Juventude, Qualificação Profissional e Emprego, Duarte Freitas, receberam o CEO Global da SIGA, Emanuel Macedo de Medeiros, ficou patente a total identificação de objetivos de ambas as partes no que diz respeito aos objetivos relacionados com a prática desportiva e com a importância de implementar os mais elevados padrões nas seguintes áreas: boa governança, regulação das apostas desportivas, integridade financeira e proteção e formação de jovens.O encontro serviu ainda para Emanuel Macedo de Medeiros apresentar, em nome da SIGA, cumprimentos ao Governo Regional dos Açores e expressar a convicção de que esta Região Autónoma está "no caminho certo". "No que ao meu setor diz respeito, a indústria do desporto, congratulo-me pela tomada de posição que senhor presidente do Governo Regional me comunicou: de que, através do desporto e das suas potencialidades, procurará colocá-lo ao serviço da sociedade e da economia, alavancando o seu desenvolvimento e trazendo projeção internacional aos Açores", afirmou o CEO da SIGA, entidade que congrega mais de cem organizações internacionais, incluindo governos (como o de Portugal, EUA e outros) mas também organizações internacionais, entidades desportivas, global business, com alguns dos maiores patrocinadores globais como a Qatar Airways e a Mastercard e também a própria sociedade civil.Quanto a José Manuel Bolieiro, presidente do Governo Regional dos Açores, mostrou-se satisfeito. "Foi um encontro por uma excelente causa, a que o Governo quer aderir e na qual conta com o apoio da SIGA: a integridade na prática desportiva, na organização dos eventos, a criação de uma carta de boas práticas e de um standard de qualidade e de excelência para cumprirmos a disciplina e integridade na formação dos jovens, na escola, que estão disponíveis para ver no desporto uma forma de adquirir bom carácter; na saúde, pois entendemos que um dos pilares da boa prática do desporto é ganharmos uma saúde - na orgânica deste Governo o desporto está associado à saúde", sublinhou.