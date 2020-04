ACRsoccer cria departamento de scouting com um nome forte à cabeça

O futebol está completamente parado, mas há um grupo que está a mexer-se para fortalecer a estrutura enquanto as competições não são retomadas. Falamos da ACRsoccer, empresa de agenciamento de carreiras liderada por António Carlos Rodrigues, que, ao longo das últimas semanas, criou um departamento de scouting para apostar na formação em Portugal e captar novos talentos o mais cedo possível.





O projeto conta com 40 scouts, distribuídos por todo o território nacional, e será liderado por um nome forte, que conta já com um currículo considerável ligado ao futebol: Nuno Ventura. Para além de ser mestre em Treino de Alto Rendimento, o novo líder do mais recente departamento da empresa é também autor do livro "Observar para Ganhar ", tem nível de treinador de Futebol - UEFA , integrou o SL Benfica (departamento de Prospeção), é formador na área de Scouting e, por último, é Presidente da Associação Nacional de Scouts de Futebol.Uma escolha que António Carlos Rodrigues explicou, em declarações aos meios oficiais do grupo. "Bem, talvez seja melhor começar pelo fim, e desta forma dizer-vos que o único impossível é aquilo que nós nunca tentamos. Tendo em conta esta linha de orientação, o meu pensamento ao longo destes três meses de trabalho, tanto em terreno, como na parte final em gabinete, sempre foi de criar um projeto de deteção de jovens talentos com pessoas que o fizessem por carolice, mas através de nós o fizessem num estado de evolução constante", começou por dizer."Ao longo deste processo, surpreendi-me e percebi, que me estavam a chegar pessoas com muito conteúdo na área do futebol e sobretudo na observação de talentos. Posto isto, o projecto inicial teve de dar lugar a algo mais além do idealizado ou sonhado. Na verdade, fiz várias adaptações quase de hora em hora, até ao momento em que decidi dar-lhe um rosto para o liderar.Confesso e verbalizei ao Nuno Ventura que não foi a minha primeira escolha, pois em momento algum foi pensado um homem com este CV e conhecimento para o nosso projecto inicial, mas como frisei anteriormente, o projecto foi ganhando corpo todos os dias, e hoje é simplesmente o maior projecto do género em Portugal. Não faria sentido não lhe juntar um dos melhores em Portugal a pensar scouting", acrescentou."Hoje, o Nuno ventura, sabe que tem a componente humana em 18 distritos, com isto, a ACR'SOCCER está presente fisicamente de norte a sul do país, acrescida de gente qualificada para desenvolver o trabalho e atingir os objectivos propostos pela ACR`SOCCER.A forma como irá conduzir todo o processo é da sua inteira responsabilidade. Em sentido figurado Fórmula 1, temos o Ferrari, mas quem o irá conduzir será ele e os seus mecânicos", sublinhou.