AD Luvas Pretas vai avançar com queixas-crime contra acusações de agressão na Braga Cup

Depois de ter visto o treinador Hugo Dolbeth ser associado a uma agressão a Hugo Silva, atleta da Success Player, num jogo sub-15 referente à Braga Cup, a AD Luvas Pretas emitiu, este domingo, um comunicado no qual mostrou "total repúdio" face às acusações.Num longo texto, a equipa de Santiago do Cacém reagiu às declarações prestadas apor Tiago Velho, responsável da Success Player, e por Horácio Rocha, tio do jogador, e indicou que avançará com queixas-crime contra ambos por considerar "ser absolutamente falso e difamatório o que foi afirmado".Na mesma nota, a escola de João Alves garantiu que a confusão foi iniciada pela Success Player e que o técnico da AD Luvas Pretas interveio "para evitar agressões", sendo "absolutamente falso" que "tenha dado um murro" a Hugo Silva.Sublinhando que não teve problemas "de indisciplina durante o torneio", a Luvas Pretas apontou que "o mesmo não se pode dizer da Success Player, que teve o seu treinador expulso no segundo jogo" e " teve 3 jogadores expulsos na meia-final".Tiago Velho e Horácio Rocha, recorde-se, acusaram Hugo Dolbeth de agredir Hugo Silva na sequência de uma confusão gerada entre jogadores, no jogo de atribuição do 3.º e 4.º lugares da Braga Cup.