Adepto do Sporting agredido: «Levei marteladas, bastonadas e facadas no pulmão»

Prosseguiu esta segunda-feira no Tribunal de Sintra o julgamento dos No Name Boys pela agressão a um adepto do Sporting no Estoril, que deu hoje o seu depoimento. João Paulo Araújo diz ter sido vítima de "marteladas, bastonadas, pontapés e facadas" que o deixaram "sem saber o próprio nome"."Naquele dia [27 de maio de 2020] estava a regressar a casa, depois de compras no supermercado, e deparo-me com um grupo de cinco indivíduos numa esquina. Tentei contorná-los e de repente veio um ‘comboio’ de gente. Eram uns 30, não consegui ver bem. Levei com um martelo na cabeça, várias marteladas, levei facadas, bastonadas, pontapés. Facadas no pulmão, braço, tórax e na perna. Foram três facadas ao todo", começou por contar o adepto agredido, membro que, à época, era da Juventude Leonina. "Ouvi ‘bate-lhe’, ‘filho da p***’, ouvi também ‘Benfica’. Partiram-me um dedo. Estava cercado. Consegui fugir porque passou um polícia. Largaram-me um bocadinho e corri para a estrada principal. Ainda me mandaram o martelo, que bateu numa carrinha. Estive internado na sequência destas agressões cinco dias, fiz uma operação ao crânio e duas ao dedo, que mesmo assim não ficou bem. Tive também uma lesão no joelho esquerdo", concretizou, durante a sessão no âmbito da ‘Operação Sem Rosto’, que já havia sido adiada por duas vezes, primeiramente devido ao facto de a vítima estar hospitalizada no Reino Unido e, mais tarde, por se registarem vários infeções por COVID-19 em advogadosJoão Paulo Araújo alega ainda que, nos "flashes" que vai tendo, recorda-se de ver entre os elementos da referida organização uma camisola relativa ao Hajduk Split. Todavia, o adepto agredido assume dificuldades em identificar os agressores, assim como diz ter tido quando quatro polícias lhe pediram que fizesse reconhecimento através de uma série de fotografias. "Tenho visões, tento lembrar-me, eram parecidos com os das fotografias, mas em termos de reconhecimento era diferente. Conheço-as todas, mas no reconhecimento é diferente. Na altura não me encontrava bem para o reconhecimento", explicou, mantendo a ideia quando confrontado com o rosto de um dos 26 arguidos que estava presente. "Não me lembro, foi uma grande confusão", atirou.