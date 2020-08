AF Algarve ao lado de Portimonense e Olhanense

A Associação de Futebol do Algarve congratulou-se, esta terça-feira, com o convite dirigido pela Liga à SAD do Portimonense para que participe na 1ª Liga e com a decisão do Tribunal Arbitral do Desporto relativa a uma providência cautelar interposta pela Olhanense SAD e que suspende as promoções de Vizela e Arouca à 2ª Liga.





"Revemo-nos na deliberação da Comissão de Auditoria da Liga, com a firme convicção de que a maior competição profissional de futebol do nosso país só tem a ganhar ao ter no seu seio uma entidade com uma estrutura profissional e cumpridora. A decisão da Liga Portugal reconhece, de certa forma, os méritos inequívocos de um projeto sério e ambicioso que nasceu no seio de um clube prestes a celebrar 106 anos e que na sua vertente atual, ao nível profissional, com a criação do projeto Portimonense Futebol SAD, veio fortalecer os honrosos pergaminhos do Portimonense Sporting Clube, através de um projeto sólido com infraestruturas de excelência", salienta a AF Algarve, em nota difundida esta quarta-feira.Os responsáveis da entidade que gere o futebol algarvio acreditam que "a decisão em causa nada tem que ver com o nível das instalações desportivas e com o investimento já realizado, mas sim com o grau de relevância com que o cumprimento das regras e a aplicação dos critérios a todas as sociedades desportivas, de modo justo e imparcial, devem ser tratados. É importante que os níveis de estabilidade e sustentabilidade financeira sejam cada vez mais considerados. Portugal, como membro da União Europeia e Campeão Europeu de Futebol em título, não pode continuar a permitir alguns exemplos que ocorreram nos últimos tempos, que em nada dignificam a modalidade, o país e o universo futebolístico".A AF Algarve adianta que "esta decisão é um sinal inequívoco de que a regulamentação aprovada e em vigor é uma regulamentação viva e sindicável a todo o momento, garantindo, assim, que todos os intervenientes tenham de respeitar os mesmos preceitos e que todos tenham de observar as mesmas regras, sob pena de poder existir uma indesejável subversão e desigualdade que em nada aproveita ao futebol português".Por outro lado, e em relação ao Olhanense, "congratulamo-nos com a decisão do Tribunal Arbitral do Desporto relativa à providência cautelar interposta pelo nosso filiado, suspendendo, dessa forma, as subidas à 2ª Liga, conforme decisão tomada pela Federação Portuguesa de Futebol. Também nesta questão, e por imperativo de consciência, manifestamos inequivocamente todo o respeito e confiança pelas decisões tomadas pelas instituições que tutelam estas questões, sejam elas de índole desportiva ou judicial. Desde a primeira hora quisemos fazer, a par do Sporting Clube Olhanense - Futebol SAD, parte da solução e nunca do problema, e continuamos convencidos de que uma decisão mais equilibrada e justa poderia ter sido obtida. A Associação de Futebol do Algarve é totalmente solidária com o seu filiado, a quem reconhece todos os direitos concedidos pela regulamentação em vigor, para que possa lutar pelo desfecho que consideramos justo para os seus melhores interesses"