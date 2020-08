AF Algarve aprova redução de receitas em 117 mil euros para ajudar clubes

Os clubes filiados na Associação de Futebol do Algarve aprovaram por unanimidade, em assembleia geral, um conjunto de medidas que se traduz numa redução das receitas em cerca de 117 mil euros, montantes que aquela entidade deixará de cobrar na época desportiva 2020/21.





Muito afetados pela pandemia do coronavírus, os clubes algarvios passam por grandes dificuldades e, a fim de verem a sua tesouraria menos sobrecarregada, foi reduzido em 50 por cento o valor das quotas de inscrição das duas equipas, em 15 por cento a taxa de inscrição de jogadores e em 25 por cento a emissão de cartões de atleta e de agente desportivo. Foram ainda tomadas outras medidas de apoio, em particular destinadas ao desenvolvimento do futebol e do futsal feminino, bem como do escalão de juniores de futsal.