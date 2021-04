AF Algarve decide não retomar campeonatos

A Associação de Futebol do Algarve decidiu, depois de reuniões com os clubes participantes, não retomar os campeonatos distritais de futebol e de futsal no escalão sénior, por não existirem datas disponíveis para retomar e concluir as provas, atendendo à proximidade do fim da época.





Assim, no futebol, ficou decidido que o Imortal de Albufeira, líder do campeonato da 1ª Divisão de futebol aquando da paragem, será indicado ao Campeonato de Portugal e o Ferreiras à Taça de Portugal, enquanto o Farense B ascende à 1ª Divisão distrital, não se registando descidas neste escalão.Os mesmos procedimentos foram adotados no futsal. Casa do Benfica de Quarteira, no escalão masculino, atendendo às classificações de 2019/20, pois vários clubes não chegaram a disputar qualquer jogo oficial esta época, e Machados, no escalão feminino, serão os clubes indicados às competições nacionais.Também no futsal algarvio não se registarão descidas e o Quarteira Futsal e o Sambrasense sobem à 1ª Divisão, no escalão feminino.