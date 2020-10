AF Algarve: Juniores do Portimonense e do Farense competem no escalão sénior

Portimonense e Farense inscreveram as equipas de juniores no campeonato de seniores da 2ª Divisão da Associação de Futebol do Algarve, face à incerteza em torno da realização, na época em curso, das competições dos escalões de formação, devido ao coronavírus.





Desta forma fica salvaguardada a prática desportiva, em ambiente competitivo, pelos jovens daquelas formações, que se arriscavam a ter um ano sem jogos.A 2ª Divisão da Associação de Futebol do Algarve conta com 12 participantes e tem início marcado para 31 de outubro. Na primeira jornada o Campinense receberá o Portimonense e o Mentes do Desporto será o anfitrião do Farense.Recorde-se que o Farense tem ainda um clube satélite, o Farense 1910, inscrito na 1ª Divisão da Associação de Futebol do Algarve, prova que habitualmente contava com 12 participantes mas que na época 2020/21 registará 14 participantes, devido ao alargamento decidido em função da paragem das competições na época passada.