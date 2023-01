AF Lisboa: Árbitro de 15 anos ameaçado

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Pedro Carvalho, árbitro de apenas 15 anos, esteve prestes a ser agredido numa partida entre o TOCOF e o Bobadelense. "Após o apito final, dois adeptos invadiram o terreno de jogo, tendo um deles corrido em direção do árbitro, verbalizando que o iria agredir", lê-se numa nota do Núcleo de Árbitros de Futebol de Loures e Odivelas, que anunciou ainda "não nomear mais nenhum árbitro para jogos do Bobadelense".

Ricardo Caldas, presidente do Bobadelense, reagiu a Record. "Foi um ato isolado com um pai de um atleta. Entrou em campo, o árbitro assustou-se e correu. O segundo pai foi para demover o outro pai. É mau, mas também é mau o núcleo de árbitros incendiar as coisas, nem se dignaram a ligar-nos. Assumimos responsabilidades, mas estão a denegrir o nosso nome e estamos a passar por arruaceiros", acusou.