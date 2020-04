AF Lisboa cancela todas as provas: «Decisão mais difícil tomada por esta direção»

A Associação de Futebol de Lisboa (AFL) anunciou esta quarta-feira o cancelamento de todas as provas por si organizadas, entre campeonatos e taças, em todos os escalões, do futebol ao futebol de praia, passando pelo futsal.





"Jamais pensei tomar uma decisão que vai ter influência em todos os nossos clubes mas o estado de emergência, o comunicado de hoje da FPF mas sobretudo a salvaguarda da vida humana não nos permitem tomar outra decisão. Tentámos que o tempo nos desse razão mas não estão reunidas as condições", disse Nuno Lobo, presidente da AFL, num vídeo no Facebook do organismo, acrescentando que vai aguardar pelas decisões da FPF relativamente a subidas e descidas.