AF Lisboa conquista o Torneio Lopes da Silva

A AF Lisboa conquistou a 25ª edição do Torneio Lopes da Silva ao vencer na final a AF Braga, por 2-0, no Estádio Papa Francisco, em Fátima. Perante um recinto bem composto com um público vibrante, a formação lisboeta entrou com intensidade e marcou cedo. Um contra-ataque conduzido por Alfa Baldé deixou João Costa em boa posição e o avançado não falhou, aos 10 minutos.

A equipa bracarense reagiu e dispôs de uma excelente oportunidade para empatar antes do intervalo, com José Rodrigues a atirar por cima. Na segunda metade, a AF Lisboa controlou e esteve quase sempre por cima. No seguimento de um lance de bola parada, Marlon Júnior aproveitou uma bola perdida e aumentou para 2-0, à passagem dos 32’. Depois desse golo, a equipa da capital ainda criou três lances perigosos, sempre através de Alfa Baldé.

A AF Lisboa levou o 14º troféu, com o técnico Marco Guerreiro a elogiar os jogadores. "Portaram-se de modo excecional. Começámos a construir este triunfo quando vencemos a AF Porto, uma excelente equipa", afirmou.

O jogador mais valioso da prova foi Alfa Baldé (AF Lisboa) e José Rodrigues (AF Braga) o melhor marcador, com oito golos. O melhor guarda-redes foi Diogo Fernandes (AF Porto), a AF Beja a equipa mais disciplinada e, por fim, Francisco Matos (AF Castelo Branco) levou para casa o troféu cartão branco.