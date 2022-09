AF Lisboa quer voltar a ter Benfica e Sporting a disputar a Taça de Honra

A Associação de Futebol de Lisboa cumpre esta sexta-feira 112 anos de idade e tem como um dos objetivos voltar a reunir as melhores equipa do distrito na Taça de Honra, ou seja, Sporting e Benfica.A última vez que tal sucedeu foi em 2013 e 2014, duas edições conquistadas pelos leões."Vamos falar durante este ano com os nossos clubes filiados, nomeadamente aqueles que estão na 1ª Liga do futebol português, porque são os quatro melhores classificados nos campeonatos nacionais que entram na Taça de Honra, para tentar arranjar uma solução conjunta para reativar aquela que é a taça mais antiga do futebol federado em Portugal. É uma taça que tem mais de 100 anos. Seria também uma forma de Benfica e Sporting demonstrarem dentro de campo o bom entendimento que têm demonstrando nas abordagens da Associação de Futebol de Lisboa. Nós aqui sentamo-nos à mesa com Benfica e Sporting e há um salutar diálogo, e tudo aquilo que possa ser feito para ajudar a acabar com este clima de terror deve ser feito", declarou o presidente Nuno Lobo em declarações ao programa 'Bola Branca', da Rádio Renascença.Para que tal seja possível, o dirigente acredita que a competição não poderia ter lugar no arranque da temporada. "Havia uma grande dificuldade nos clubes em concertarem datas para que no início da época fosse feita a Taça de Honra. Estamos a estudar outras alternativas, e provavelmente faremos a Taça de Honra noutra data que não no início da temporada", frisou.