AF Lisboa: Vila do Futebol oficializada em Mafra

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Ficou ontem oficializado o contrato entre o município de Mafra e Associação de Futebol de Lisboa para a concretização do projeto da Vila do Futebol - Centro Desportivo da AF Lisboa. Marcaram presença na cerimónia Fernando Gomes (presidente da Federação Portuguesa de Futebol), Nuno Lobo, presidente da AF Lisboa e Hélder Sousa Silva, presidente da Câmara Municipal de Mafra.

O projeto será constituído por 3 fases: a construção de equipamento desportivo e administrativo, com a criação de quatro campos de futebol; a construção de um Pavilhão Polidesportivo, para futsal e futebol de praia; e a construção de alojamento com 40 quartos. As duas primeiras fases têm um custo estimado em 4 milhões de euros e terá arranque em breve, após a cerimónia de ontem.