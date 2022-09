AF Porto: A maior associação do país festejou 110 anos

A Associação de Futebol do Porto festejou na noite deste sábado os 110 anos com uma Gala no edifício da Alfândega, motivando o profundo orgulho do seu presidente José Neves, que há dois anos lidera aquela que é a maior associação do país com mais de 300 clubes. Entre eles o FC Porto e o Leixões, os dois fundadores que foram os primeiros homenageados da cerimónia, seguindo-se uma das surpresas da noite com prémios especiais para dez clubes centenários: Gondomar, Leça, Padroense, Sport Clube Nun’Álvares, Sporting Clube da Cruz, Ramaldense, Clube Desportivo Nun’Álvares, Varzim SC, Sp. Coimbrões e Vilanovense.

José Neves enalteceu a presença de 650 convidados e o seu discurso versou vários temas, começando pela nova Academia da AF Porto, o grande projeto do momento, uma obra que "vai servir todos os clubes" e que deve arrancar até ao final do ano.

O líder da AF Porto fundamentou também uma "clara aposta" no futebol feminino, lembrando as 1.800 atletas inscritas neste momento na Associação e a competir. Ao recordar este número que triplicou nos últimos dez anos, José Neves registou também que quer ver "mais mulheres no futebol e em todos os setores", não se resumindo apenas ao número de atletas.

"A futura Academia será um espaço dedicado à educação, formação e treino da imensa família da nossa associação. Este projeto é o reforço da nossa identidade. Somos uma instituição ao serviço do futebol, futsal e futebol de praia, com dimensão europeia e mundial", salientou José Neves, deixando ainda um alerta: "Os nossos filiados precisam de mais apoios e mais recursos. Isto é uma questão de justiça, pois todos sabemos que um euro aplicado na atividade desportiva será sempre multiplicado por umas dezenas de milhares de euros no futuro."

"Quem não preparar o futuro que quer terá que aceitar o futuro que vier. Nós e os clubes temos de liderar o processo de mudança social e cultura e usar os avanços tecnológicos de que hoje dispomos para isso", reforçou ainda José Neves.

Soares Dias homenageado

Artur Soares Dias, Rui Licínio e Paulo Soares, a equipa de arbitragem que esteve nos Jogos Olímpicos de Tóquio em 2021, também foi homenageada, recebendo o prémio Mérito Olímpico.

O árbitro internacional agradeceu a referência sem deixar de assumir a sua profunda tristeza e amargura pelo facto da "arbitragem portuguesa não estar presente no Mundial do Qatar". Artur Soares Dias ofereceu ainda a José Neves a bola do jogo da final em Tóquio, em que esteve presente como 4.º árbitro.

Destaque também para o prémio Dedicação atribuído a Carlos Carvalho, presidente conselho de arbitragem da AF Porto e Domingos Santos, secretário-geral da Associação.

Numa gala abrilhantada pela atuação de Cuca Roseta, o Secretário de Estado da Juventude e do Desporto João Paulo Correia entregou o prémio Carreira a Lourenço Pinto e lembrou a "rica história que a AF Porto já deu ao futebol", sendo que Fernando Gomes, líder da FPF, recebeu o prémio Prestígio e Excelência e usou também da palavra.

"A Associação de Futebol do Porto é a maior do país em termos de clubes e de praticantes e deixo aqui o meu desejo para que este patamar de excelência tenha continuidade. É uma honra receber este prémio que partilho com todos os que me ajudaram no percurso que tenho na Federação", disse Fernando Gomes, congratulando-se também pela declarada aposta da AF Porto no futebol feminino, algo que tem sido uma das bandeiras da FPF.

Por fim, em dia de jogo do FC Porto, Pinto da Costa foi ainda distinguido com o Galardão de Ouro, mas o líder dos azuis e brancos não esteve presente na Gala e vai receber o prémio numa futura oportunidade.