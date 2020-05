AF Porto indica Salgueiros e Tirsense para subirem ao Campeonato de Portugal

Salgueiros e Tirsense, dois históricos do futebol português, vão disputar o Campeonato de Portugal na próxima temporada. Em comunicado, a Associação de Futebol do Porto anunciou que foi decidido em reunião ordinária, por unanimidade, promover os líderes das duas séries da Divisão de Elite "por reconhecimento do mérito desportivo".





O Salgueiros, recorde-se liderava a Série 1 com 57 pontos, enquanto o Tirsense era primeiro classificado na Série 2 com 51.