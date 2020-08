AF Viseu distribui apoio de 150 mil euros pelos clubes

A Associação de Futebol de Viseu anunciou esta quarta-feira, em comunicado, que vai distribuir pelos clubes filiados perto de 150 mil euros com o objetivo de ajudá-los a fazer face aos efeitos da pandemia da Covid-19.





"A AF Viseu continuará atenta às questões de saúde pública a que o momento obriga, criando todas as condições para que as competições se realizem de forma segura e cumprindo os parâmetros das entidades competentes", pode ler-se no referido comunicado.