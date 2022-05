AFL felicita Casa Pia e outros clubes do distrito de Lisboa pelas prestações na época

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

A Associação e Futebol de Lisboa (AFL) felicitou este domingo o Casa Pia pela subida à 1.ª Liga, que considerou "um regresso merecido" e destaca as prestações de Torreense e Alverca.

"Na próxima temporada, teremos na 2.ª Liga mais jogos entre filiados na AFL, com o merecido regresso do Torreense e esperemos que também com Alverca, que ainda terá de fazer dois jogos para atingir esse objetivo", refere o organismo.

Em comunicado, a AFL lembra que, apesar de este ano "não ter havido festa no Marquês de Pombal", para celebrar o título de campeão nacional de futebol, "Sporting e Benfica lutaram pelo título até perto do final, durante uma temporada em que elevaram o futebol português na Liga dos Campeões" e lembra que os 'leões' conquistaram a Taça de Liga.

A AFL deixou também uma palavra ao Belenenses SAD, que "infelizmente, e embora tenha lutado até ao fim, não conseguiu a manutenção" no escalão principal, e enaltece a "prestação fantástica" do Estoril Praia, "mostrando que está no caminho certo, para um crescimento sustentado, após a subida [à 1.ª Liga] conseguida a época passada".

A associação que junta os clubes do distrito de Lisboa, deixa ainda um forte aplauso ao Mafra "não só pelo campeonato conseguido, mas acima de tudo, por ter estado perto de jogar a final da Taça de Portugal" e ao Vilafranquense e Estrela da Amadora "que atingiram os seus objetivos, conseguindo a permanência [na 2.ª Liga]".