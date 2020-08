AG ratifica alterações ao Regulamento Disciplinar

A assembleia geral (AG) da Federação Portuguesa de Futebol (FPF), realizada ontem na Cidade do Futebol, ratificou, com 58 votos a favor e nove contra, as alterações ao Regulamento Disciplinar da Liga, que já tinham sido aprovadas em reunião extraordinária daquele organismo no dia 28 de julho de 2020. Uma das principais alterações a registar é a possibilidade de passar a haver a interdição temporária de um sector específico de um estádio, ao invés da totalidade do recinto.

Além desta alteração, também o género ou a orientação sexual passam a estar incluídos nos comportamentos discriminatórios por parte de dirigentes ou jogadores. Ainda no que diz respeito a este tipo de comportamentos, a exibição de faixas que os promovam, por parte de adeptos, será punida com dois a cinco jogos à porta fechada, sendo que a pena pecuniária aumenta 25 por cento. Ainda relativamente a multas, um clube que atrase o reinício de um jogo em mais de 15 minutos ou que provoque atrasos em jogos que tenham de se iniciar à mesma hora, poderá ser punido com pena de derrota se esta conduta for provocada com a intenção de causar prejuízos a terceiros.

A AG da FPF aprovou também o orçamento para 2020/21 – que prevê um saldo positivo de 1,532 milhões de euros – por unanimidade.