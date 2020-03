Agência do empresário Jorge Duarte declarada insolvente

A empresa ‘Jorge Duarte, Football Management, Lda’, do agente de futebolistas Jorge Duarte, foi declarada insolvente pelo Tribunal da Comarca de Guimarães.





A sentença surge após um processo que se arrastou durante cerca de um ano e meio em que a ‘Kool4you’, do empresário Pedro Silva, reclamava a dívida de 20 mil euros, resultante de uma comissão de transferência do médio Émerson Souza.O brasileiro mudou-se, em junho de 2018, do Rio Branco de Venda Nova para o FC Porto B, tendo sido feito um acordo de parceria entre as referidas empresas. A primeira foi agora condenada por não ter cumprido com o acordado.Jorge Duarte, enquanto futebolista, passou por Fafe, Tirsense, Aves, V. Guimarães, Moreirense e Leixões, tendo ainda sido diretor desportivo do Fafe durante duas épocas antes de se dedicar ao agenciamento.