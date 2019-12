Aguiar da Beira: Dois jogadores e massagista continuam internados

Dois jogadores e um massagista da equipa sénior do Aguiar da Beira continuam hospitalizados, depois de a carrinha onde seguiam, este domingo, a caminho do jogo com o Estrela de Almeida, da 1ª Divisão distrital da Guarda, se despistou na Estrada Municipal 557.Um dos jogadores foi operado na noite de domingo no Hospital de Coimbra, por ter sofrido uma perfuração num rim, e continua nos cuidados intensivos. O outro futebolista que permanece internado será sujeito a uma intervenção cirúrgica na quarta-feira, no Hospital de Viseu, enquanto o massagista, que também se encontra naquela unidade de saúde, continua sob observação depois de ter sofrido um corte profundo na cabeça.O treinador do Aguiar da Beira, Nuno Sena, fez um ponto da situação em declarações a. "Já falei com todos os elementos da equipa que ficaram feridos. O acidente ainda está muito fresco na memória e eles estão doridos do embate. Houve um miúdo que sofreu uma entorse grave no pé, outro tem o joelho inchado... É complicado", afirmou o técnico, que já se encontrava no campo de futebol do Estrela de Almeida quando tudo aconteceu.Quanto ao futuro da equipa, Nuno Sena assume que não vai ser fácil terminar o campeonato. "Agora só quero que os jogadores recuperem, isso é o mais importante. Quanto ao futuro da equipa, não sei o que vai acontecer, porque estes jovens poderão sofrer pressões por parte dos pais para não jogarem mais, pelo menos esta temporada. Era metade da equipa que ia naquela carrinha."